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Сборная США в финале МЧМ обыграла канадцев, дважды уступая в две шайбы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финальном матче Молодежного чемпионата мира Сборная США в серии буллитов обыграла канадцев со счетом 5:4Б

В перовом периоде шайбы забросили хоккеисты хозяев турнира Тома Шабо и Жереми Лозон. Во второй двадцатиминутке американцы отыгрались силами Чарли Макэвоя и Киффера Беллоуза.

В первые четыре минуты третьего периода канадцы вновь забросили две шайбы, отличились Николя Руа и Мэтью Жозев. В следующие три минуты американцы ответили двумя голами вновь забил Беллоуз, а также Килин Уайт. Больше голов в основное время забито не было.

Победитель определился серии буллитов, точнее оказались американцы, единственный буллит в серии реализовал Трой Терри.

Напомним, в матче за третье место сборная России обыграла шведов со счетом 2:1 ОТ. 

Молодежный ЧМ
Финал

Матч

США (U-20) - Канада (U-20) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

06 января 04:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция



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