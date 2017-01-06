Сборная США в финале МЧМ обыграла канадцев, дважды уступая в две шайбы
В финальном матче Молодежного чемпионата мира Сборная США в
серии буллитов обыграла канадцев со счетом 5:4Б
В перовом периоде шайбы забросили хоккеисты хозяев турнира
Тома Шабо и Жереми Лозон. Во второй двадцатиминутке американцы отыгрались
силами Чарли Макэвоя и Киффера Беллоуза.
В первые четыре минуты третьего периода канадцы вновь
забросили две шайбы, отличились Николя Руа и Мэтью Жозев. В следующие три
минуты американцы ответили двумя голами вновь забил Беллоуз, а также Килин
Уайт. Больше голов в основное время забито не было.
Победитель определился серии буллитов, точнее оказались американцы, единственный буллит в серии реализовал Трой Терри.
Напомним, в матче за третье место сборная России обыграла шведов со счетом 2:1 ОТ.
Молодежный ЧМ
Финал
США (U-20) - Канада (U-20) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) 06 января 04:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
США (U-20) - Канада (U-20) - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
06 января 04:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция