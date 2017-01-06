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Капризов стал лучшим бомбардиром МЧМ-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира-2017.

Российский форвард забросил на турнире девять шайб и отдал три передачи. Капризов был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую пятерку турнира.

Кроме этого Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМ.

Еще один россиянин Михаил Воробьев стал лучшим ассистентом молодежного чемпионата мира. На его счету 10 результативных передач.

Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ. 

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