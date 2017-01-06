Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Сборная России завоевала бронзовые медали Молодежного чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Швеции (2:1 ОТ). Российский форвард Кирилл Капризов установил рекорд по количеству голов для российских игроков, а его партнер по команде Михаил Воробьев установил рекорд сборной по числу результативных передач на одном МЧМ.

2. А вот в финале МЧМ Сборная США одержала невероятную победу в серии буллитов над канадцами (5:4Б), дважды уступая в две шайбы по ходу встречи.

3. «Атлетик» на домашнем поле вдевятером удержал победу над «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

4. Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос опередил Месси и Роналду, набрав наибольшее количество голосов болельщиков при определении команды года.

5. Сегодня «СКА-Хабаровск» должен официально объявить имя нового главного тренера. По информации «Советского спорта», им станет Андрей Гордеев.

6. На четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков экипаж «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева пришел к финишу вторым, уступив 30 секунд голландцу Жерару де Рою («Ивеко»). Также в топ-5 попали еще два российский экипажа, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова, последний и вовсе возглавил общий зачет «Дакара».

7. Участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин («Ямаха») также решил не отставать от соотечественников - пришел к финишу вторым и возглавил общий зачет ралли-марафона в своем классе.

8. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин помогли «Вашингтону» прервать 16-матчевую серию без поражений «Коламбусу» (5:0) Сергея Бобровского.

9. Еще один российский голкипер в НХЛ сегодня был разгромлен: Андрей Василевский вместе с «Тампой» пропустил шесть шайб от «Нешвилла» (1:6).

10. Два очка Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Каролиной» (2:4).

11. Дубль Артема Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую победу над «Баффало» (4:3), проигрывая по ходу матча трижды.

12. «Баскония» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги разгромила казанский УНИКС со счетом 102:70.

Цитата дня: «На концерте «Ленинграда» натанцевались, как будто после тренировки вышли», - Дмитрий Комбаров.

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