Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.
1. Сборная России завоевала бронзовые медали Молодежного
чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Швеции (2:1 ОТ).
Российский форвард Кирилл Капризов установил рекорд по количеству голов для
российских игроков, а его партнер по команде Михаил Воробьев установил рекорд
сборной по числу результативных передач на одном МЧМ.
2. А вот в финале МЧМ Сборная США одержала невероятную победу в
серии буллитов над канадцами (5:4Б), дважды уступая в две шайбы по ходу
встречи.
3. «Атлетик» на домашнем поле вдевятером удержал победу над «Барселоной»
в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
4. Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос опередил Месси и
Роналду, набрав наибольшее количество голосов болельщиков при определении
команды года.
5. Сегодня «СКА-Хабаровск» должен официально объявить имя
нового главного тренера. По информации «Советского спорта», им станет Андрей
Гордеев.
6. На четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе
грузовиков экипаж «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева пришел к финишу вторым,
уступив 30 секунд голландцу Жерару де Рою («Ивеко»). Также в топ-5 попали еще
два российский экипажа, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова, последний и вовсе возглавил
общий зачет «Дакара».
7. Участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин («Ямаха»)
также решил не отставать от соотечественников - пришел к финишу вторым и
возглавил общий зачет ралли-марафона в своем классе.
8. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин помогли «Вашингтону»
прервать 16-матчевую серию без поражений «Коламбусу» (5:0) Сергея Бобровского.
9. Еще один российский голкипер в НХЛ сегодня был разгромлен:
Андрей Василевский вместе с «Тампой» пропустил шесть шайб от «Нешвилла» (1:6).
10. Два очка Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от
поражения в матче с «Каролиной» (2:4).
11. Дубль Артема Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую
победу над «Баффало» (4:3), проигрывая по ходу матча трижды.
12. «Баскония» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги
разгромила казанский УНИКС со счетом 102:70.
Цитата дня: «На концерте «Ленинграда» натанцевались, как
будто после тренировки вышли», - Дмитрий Комбаров.
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автоспортивные ролики минувшего года
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