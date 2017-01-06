Самсонов и Капризов вошли в символическую пятерку МЧМ-2017
Два хоккеиста сборной России Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую пятерку лучших игроков молодежного чемпионата мира 2017 по версии журналистов.
Также в пятерку лучших игроков вошли защитники Томас Шабо (Канада) и Чарли Макэвой (США), нападающие Александр Нюландер (Швеция) и Клэйтон Келлер (США).
Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ. Золотые медали завоевали американцы, по буллитам обыгравшие канадцев (5:4 Б).
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