Денис Гурьянов: Сам в шоке от своего гола

Нападающий сборной России Денис Гурьянов прокомментировал победу в матче за третье место МЧМ-2017 со Швецией (2:1 ОТ).

- Настроение отличное! Победа заслуженная - все бились. Эмоционально и физически было тяжело настроиться на эту игру, но мы смогли это сделать. Спасибо Илье Самсонову, он нас вытаскивал как мог. Спасибо тренерскому штабу. И спасибо стране и болельщикам - за то, что поддерживали нас!

Сам в шоке от своего гола. Я не видел - зашла шайба или нет, смотрю на судью, а он показывает гол! Я счастлив, у меня просто слов нет, - цитирует Гурьянова официальный сайт ФХР.

Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.