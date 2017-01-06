Денис Гурьянов: Сам в шоке от своего гола
Нападающий сборной России Денис Гурьянов прокомментировал победу в матче за третье место МЧМ-2017 со Швецией (2:1 ОТ).
- Настроение отличное! Победа заслуженная - все бились. Эмоционально и физически было тяжело настроиться на эту игру, но мы смогли это сделать. Спасибо Илье Самсонову, он нас вытаскивал как мог. Спасибо тренерскому штабу. И спасибо стране и болельщикам - за то, что поддерживали нас!
Сам в шоке от своего гола. Я не видел - зашла шайба или нет, смотрю на судью, а он показывает гол! Я счастлив, у меня просто слов нет, - цитирует Гурьянова официальный сайт ФХР.
Напомним, сборная России на МЧМ завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции со счетом 2:1 ОТ.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция