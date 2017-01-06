Михаил Сергачев: Мы наиграли на бронзовую медаль МЧМ

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев прокомментировал бронзовые медали национальной команды на МЧМ-2017.

Россияне обыграли команду Швеции в овертайме со счетом 2:1.

- Мы наиграли на эту медаль. Вчера нам немного не хватило удачи, сегодня наоборот - везло. Тренерам и ребятам спасибо - все просто лучшие. Я начинал строиться в позиционную оборону когда увидел, что Денис Гурьянов отнял шайбу, бросил и она зашла. Я был просто в шоке, начал прыгать на льду. Это очень приятно, мы много работали ради этого, практически без выходных. Мне кажется, наш результат на турнире добавит мне уверенности в игре за клуб. Я считаю, что неплохо сыграл в обороне, это как раз то, в чем мне нужно добавлять.

Поначалу не все получалось, мы злились друг на друга, но когда турнир начал набирать обороты - мы сплотились. Сегодня было настолько приятно играть! Играть в команде, которая может так быстро собраться в единый кулак - здорово. Валерий Николаевич (Брагин) знает - когда и что нужно сказать. У ребят загорается огонек внутри и все начинают играть. Даже сегодня - в первом периоде играли не очень, но по ходу игры добавили, - цитирует Сергачева официальный сайт ФХР.