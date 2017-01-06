«Ювентус» рассматривает Колашинаца в качестве замены Эвра

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац считается главным кандидатом на замену Патрису Эвра в случае ухода француза из «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

35-летний Эвра недоволен своим игровым временем в Турине и может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно. На защитника всерьез претендует «Валенсия».

В этом случае «Ювентус» планирует приобрести защитника «Шальке» Сеада Колашинаца. 23-летний босниец является воспитанником клуба из Гельзенкирхена и проводит пятый сезон в первой команде.

Контракт Колашинаца с «Шальке» истекает в июне этого года. В нынешнем чемпионате Германии он провел 12 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Добавим, что на Колашинаца также претендует «Рома».