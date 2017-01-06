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Антон Бабиков: В Оберхофе очень трудная трасса, в спринте было очень тяжело

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему у него не сложилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Тяжелая гонка была, погода очень сильно менялась. Была нервозность до старта, думаю, у всех. Я допустил один штраф последним выстрелом, потому что не был достаточно физически готов, чтобы сохранять ясность головы. Я пришел уже достаточно уставшим на стойку, испытал некоторые проблемы с затвором. До старта был снег, он замерзает на затворе, я после первого выстрела даже не смог открыть затвор сразу. Сбился с режима работы, не хватило до последнего выстрела.

По трассе на финишном кругу тоже было излишне тяжело. Я давно не испытывал таких ощущений. Сегодня в целом была тяжелая гонка, думаю, мало кто ее проехал на легких ощущениях. Где-то, может, мои мышцы были не подготовлены к такой трассе.

Трасса здесь тяжелая. Бежишь и думаешь, что бежишь индивидуальную гонку, круг не заканчивается и постоянно подъем. Здесь действительно тяжело. Тут, наверное, нужно быть в своих самых лучших кондициях, чтобы показать сегодня хорошую скорость. Ничего страшного, если сегодня что-то не получилось. Самые главные старты – впереди, - цитирует Бабикова официальный сайт СБР. 

Напомним, что Бабиков показал 18-й результат, допустив один промах. Победу в гонке праздновал австриец Юлиан Эберхард. 

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