Антон Бабиков: В Оберхофе очень трудная трасса, в спринте было очень тяжело
Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему у него не сложилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Оберхофе.
- Тяжелая гонка была, погода очень сильно менялась. Была нервозность до старта, думаю, у всех. Я допустил один штраф последним выстрелом, потому что не был достаточно физически готов, чтобы сохранять ясность головы. Я пришел уже достаточно уставшим на стойку, испытал некоторые проблемы с затвором. До старта был снег, он замерзает на затворе, я после первого выстрела даже не смог открыть затвор сразу. Сбился с режима работы, не хватило до последнего выстрела.
По трассе на финишном кругу тоже было излишне тяжело. Я давно не испытывал таких ощущений. Сегодня в целом была тяжелая гонка, думаю, мало кто ее проехал на легких ощущениях.
Трасса здесь тяжелая. Бежишь и думаешь, что бежишь индивидуальную гонку, круг не заканчивается и постоянно подъем. Здесь действительно тяжело. Тут, наверное, нужно быть в своих самых лучших кондициях, чтобы показать сегодня хорошую скорость. Ничего страшного, если сегодня
Напомним, что Бабиков показал 18-й результат, допустив один промах. Победу в гонке праздновал австриец Юлиан Эберхард.