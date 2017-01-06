Дмитрий Малышко: Не смог выложиться в спринте на все сто процентов

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Если брать все мои гонки на Кубке мира в этом сезоне, то сегодня гонка получилась относительно удачной. Тем не менее, я не особо ей доволен, не сумел выложиться на все сто. Это место у меня одно из любимых, воспоминания добавляют эмоций. Мы тут довольно много готовились этим летом. Знакомы с этой погодой и с ветром, который на рубеже постоянно. Нам сегодня очень повезло, потому что до старта снегопад и ветер почти что прекратились — дали нам отработать практически без сбоев. На рубеже сегодня работалось хорошо. Стоя почти не было ветра, лежа тоже ничего не мешало.

После «Ижевской винтовки» я улетел в Финляндию, провел там небольшой четырехдневный сбор. Нельзя было терять время – команда уже улетела на сбор. В Финляндии мне немного помог Анатолий Николаевич Хованцев — спасибо ему за это. После сбора я уехал домой и впервые за девять лет встретил Новый год в кругу семьи. Это придало сил и эмоций, помогло отключиться от спорта на один-два дня, - цитирует Малышко официальный сайт СБР.

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе. Лучшим из россиян стал как раз Дмитрий Малышко, показавший 11-й результат. Российский биатлонист допустил один промах.