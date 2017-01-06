Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)5 : 4 БКанада (U-20)
Хоккей  Автомобилист- : -Торпедо
Хоккей  Медвешчак- : -Адмирал
Хоккей  Югра- : -Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Малышко: Не смог выложиться в спринте на все сто процентов

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Если брать все мои гонки на Кубке мира в этом сезоне, то сегодня гонка получилась относительно удачной. Тем не менее, я не особо ей доволен, не сумел выложиться на все сто. Это место у меня одно из любимых, воспоминания добавляют эмоций. Мы тут довольно много готовились этим летом. Знакомы с этой погодой и с ветром, который на рубеже постоянно. Нам сегодня очень повезло, потому что до старта снегопад и ветер почти что прекратились — дали нам отработать практически без сбоев. На рубеже сегодня работалось хорошо. Стоя почти не было ветра, лежа тоже ничего не мешало.

После «Ижевской винтовки» я улетел в Финляндию, провел там небольшой четырехдневный сбор. Нельзя было терять время – команда уже улетела на сбор. В Финляндии мне немного помог Анатолий Николаевич Хованцев — спасибо ему за это. После сбора я уехал домой и впервые за девять лет встретил Новый год в кругу семьи. Это придало сил и эмоций, помогло отключиться от спорта на один-два дня, - цитирует Малышко официальный сайт СБР. 

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе. Лучшим из россиян стал как раз Дмитрий Малышко, показавший 11-й результат. Российский биатлонист допустил один промах. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-йСегодня в 16:15 мск состоится женская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.Антон Бабиков: В Оберхофе очень трудная трасса, в спринте было очень тяжелоРоссийский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему у него не сложилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Оберхофе.Откуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового годаОткуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового годаВ мужском спринте россияне остались без наград. Впервые в сезоне не попал на пьедестал и француз Мартен Фуркад, допустивший три промаха.Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших30-летний австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе.Николь Реш: Не исключаю возможность отстранения сборной России в будущемГенеральный секретарь IBU Николь Реш разъяснила позицию организации по допинговым делам российских биатлонистов.Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Как это былоВ четверг в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка.Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова стала гражданкой Южной КореиРоссийская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи и теперь будет представлять данную страну на международных стартах.Александр Касперович: Этап Кубка мира в Оберхофе - один из самых сложных в сезонеГлавный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к первым международным стартам января 2017 года.Шипулин призвал биатлонистов не делать поспешных выводов по поводу допинга в РоссииРоссиянин Антон Шипулин призвал своих коллег не делать поспешных выводов на фоне допингового скандала.Йоханнес Бе пропустит этап Кубка мира в ОберхофеЛидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Бе не выступит на четвертом этапе Кубка мира-2016/17.Александр Тихонов: Пихлер - моральный урод. Пусть расскажет, сколько он у нас заработалЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов нелестно отозвался об экс-наставнике женской сборной России по биатлону Вольфганге Пихлере.Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира в ОберховеСо 2 по 8 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-мСегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.Рикко Гросс: Сейчас не тот момент, чтобы вызывать на Кубок мира ЛогиноваСтарший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выбор состава команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в ПхенчханеБывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил за принятие самых жестких мер в отношении нарушителей антидопинговых правил.Гонки в Оберхофе под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условийПроведение гонок четвертого этапа Кубка мира-2016/17 по биатлону в немецком Оберхофе находится под вопросом.Мартен Фуркад: Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингомДвукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о том, как, по его мнению, нужно вести борьбу с допингом.Малышко и Кайшева выступят на этапе Кубка мира в ОберхофеТренерский штаб сборной России определился с составом команды на четвертый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.Бе-старший и Экхофф пропустят этап Кубка мира в ОберхофеНорвежские биатлонисты Тарьей Бе и Тириль Экхофф не смогут выступить на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе.Домрачева включена в предварительный состав сборной Белоруссии на этап в ОберхофеТрехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в предварительную заявку сборной Белоруссии на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Главные новости
Футбол
Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра
Футбол
«Спартак» проведет на сборах четыре контрольных матча
Хоккей
Валерий Брагин: Было очень сложно найти слова перед матчем за третье место
Биатлон
Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-й
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Портленду», Мозгов набрал семь очков
Хоккей
Самсонов и Капризов вошли в символическую пятерку МЧМ-2017
Хоккей
Сборная США в финале МЧМ обыграла канадцев, дважды уступая в две шайбы
Хоккей
Дубль Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую победу над «Баффало»
Хоккей
Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Каролиной»
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Нэшвиллу», Василевский пропустил шесть шайб
все новости
Дмитрий Малышко
Дмитрий Малышковсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости