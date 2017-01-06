Дубль Ванека принес «Детройту» победу над «Лос-Анджелесом»

«Детройт» выиграл у «Лос-Анджелеса» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль в ворота «королей» сделал австрийский форвард Томас Ванек. Еще по голу забили Андреас Атанасиу и Энтони Манта. Отметим, что на счету Атанасиу также две голевые передачи, что позволило 22-летнему канадцу стать первой звездой матча.

Голкипер «Детройта» Джаред Коро отразил все 34 броска по своим воротам и впервые в НХЛ сыграл «на ноль».

Российский защитник «красных крыльев» Алексей Марченко провел на льду 17 минут 25 секунд, нанес один бросок по воротам, провел один силовой прием, заблокировал два броска соперника и завершил игру с показателем полезности «+1».

«Детройт» набрал 39 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции.

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