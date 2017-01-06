Дубль Ванека принес «Детройту» победу над «Лос-Анджелесом»
«Детройт» выиграл у «Лос-Анджелеса»
(4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дубль в ворота «королей» сделал австрийский форвард Томас Ванек. Еще по голу забили Андреас Атанасиу и Энтони Манта. Отметим, что на счету Атанасиу также две голевые передачи, что позволило 22-летнему канадцу стать первой звездой матча.
Голкипер «Детройта» Джаред Коро отразил все 34 броска по своим воротам и впервые в НХЛ сыграл «на ноль».
Российский защитник «красных крыльев» Алексей Марченко провел на льду 17 минут 25 секунд, нанес один бросок по воротам, провел один силовой прием, заблокировал два броска соперника и завершил игру с показателем полезности «+1».
«Детройт» набрал 39 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лос-Анджелес - Детройт - 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы:
Ванек (Нильсен, Атанасиу), 1:42 (0:1). Атанасиу (Манта), 10:02 (0:2). Ванек (Эрикссон, Атанасиу), 18:17 (0:3). Манта (Татар, Дженсен), 47:33 (0:4).
Место и дата
06 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция