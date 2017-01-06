Два гола Койву обеспечили «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»
«Миннесота» одержала
волевую победу над «Сан-Хосе» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
По ходу игры «дикари» дважды уступали с разницей в две шайбы – 0:2 и 2:4, и оба раза отыгрывались. По дублю у победителей оформили форварды Эрик Стаал и Микко Койву.
Причем 33-летний финн сначала сделал счет 4:4, а через две минуты забросил победную шайбу.
Еще одной звездой матч был признан Зак Паризе, набравший 3 (1+2) очка.
В составе «акул» голы на счету Йоонаса Донского, Джо Павелски, Джоэла Уорда и Патрика Марло.
После матча у «Миннесоты» стало 52 очка, что лишь на одно меньше, чем у лидера Западной конференции – «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сан-Хосе - Миннесота - 4:5 (0:0, 2:1, 2:4)
Голы:
Донской (Диллон, Лабанк), 28:22 (1:0). Павелски (Бернс, Кутюр), 31:27 (2:0). Стаал (Паризе, Койл), 38:59 (2:1). Паризе (Стаал, Нидеррайтер), 42:08 (2:2). Уорд (Марло, Бернс), 43:49 (3:2). Марло (Уорд, Тьерни), 44:21 (4:2). Стаал (Паризе), 45:06 (4:3). Койву (Гранлунд, Цукер), 48:23 (4:4). Койву (Гранлунд, Цукер), 50:18 (4:5).
Место и дата
06 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция