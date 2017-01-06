Два гола Койву обеспечили «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

«Миннесота» одержала волевую победу над «Сан-Хосе» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу игры «дикари» дважды уступали с разницей в две шайбы – 0:2 и 2:4, и оба раза отыгрывались. По дублю у победителей оформили форварды Эрик Стаал и Микко Койву.

Причем 33-летний финн сначала сделал счет 4:4, а через две минуты забросил победную шайбу.

Еще одной звездой матч был признан Зак Паризе, набравший 3 (1+2) очка.

В составе «акул» голы на счету Йоонаса Донского, Джо Павелски, Джоэла Уорда и Патрика Марло.

После матча у «Миннесоты» стало 52 очка, что лишь на одно меньше, чем у лидера Западной конференции – «Чикаго».

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