Bellator не будет разглашать сумму контракта Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация не будет разглашать суммы в контракте российского бойца Федора Емельяненко.

«Мы не намерены разглашать детали контракта», - сказал Кокер ТАСС.

Ранее стало известно, что прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.

