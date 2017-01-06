«Лейкерс» проиграли «Портленду», Мозгов набрал семь очков
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, в его активе 27 очков.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 10 минут, отметился семью очками и пятью подборами.
В следующем матче «Лейкерс» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Детройтом».
Матч
Место и дата
06 января 06:30, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
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