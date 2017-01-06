Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)5 : 4 БКанада (U-20)
Хоккей  Автомобилист- : -Торпедо
Хоккей  Медвешчак- : -Адмирал
Хоккей  Югра- : -Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лейкерс» проиграли «Портленду», Мозгов набрал семь очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, в его активе 27 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 10 минут, отметился семью очками и пятью подборами.

В следующем матче «Лейкерс» примет «Майами», «Портленд» сыграет с «Детройтом».

Матч

Портленд - Лейкерс - 118:109

Место и дата

06 января 06:30, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нисикори и Вавринка вышли в полуфинал в БрисбенеОпределилась первая пара полуфиналистов на турнире ATP Brisbane International presented by Suncorp.Маррэй обыграл Вавринку и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТРМатч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Маррэя.Вавринка обыграл Чилича на Итоговом турнире АТРШвейцарец Стэн Вавринка переиграл хорвата Марина Чилича в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.Нисикори разгромил Вавринку на Итоговом турнире ATPНисикори разгромил Вавринку на Итоговом турнире ATPЯпонский теннисист Кей Нисикори одержал уверенную победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом матче Итогового чемпионата ATP, проходящего в Лондоне.Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в БазелеМатч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между немцем Мишей Зверевым и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 5:7, 6:1 в пользу Зверева.Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.Кузнецов поднялся на 42-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Стэн Вавринка: Зверев заслуженно победил в финале SpbOpenФиналист SpbOpen-2016 Стэн Вавринка поделился мнение о поражении от немца Александра Зверева.Александр Зверев: Отец и брат очень рады, победа на SpbOpen - первый титул в нашей семьеНемецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после победы на SpbOpen-2016.Александр Зверев: На SpbOpen собирают сильный состав, поэтому всем здесь нравитсяНемецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о победе на турнире St. Petersburg Open, в финале которого он обыграл Стэна Вавринку.Стэн Вавринка: Мне понравилась атмосфера SpbOpenТретья ракетка мира Станислас Вавринка поделился мнением о финальном матче St. Petersburg Open, в котором он проиграл Александру Звереву.Вавринка в трех сетах проиграл Звереву финал SpbOpen-2016Немецкий теннисист Александр Зверев в финальном матче 21-го розыгрыша St. Petersburg Open одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счетом 6:2, 3:6, 7:5.SpbOpen-2016. Вавринка и Зверев - в финале, россияне - нет. Как это было24 сентября на 21-м розыгрыше турнира ATP St. Petersburg Open проходят матчи 1/2 финала в одиночном и парном разрядах.Стэн Вавринка: Александр Зверев – будущее мирового теннисаШвейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о выходе в финал на SpbOpen-2016.Стэн Вавринка вышел в финал SpbOpenШвейцарский теннисист Стэн Вавринка победил испанца Роберто Баутисту-Агута (7:6, 6:2) в полуфинальном матче SpиOpen-2016 и вышел в финал турнира.Александр Медведев: Зверев еще раз доказал, что он талантливый и перспективный игрокГенеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев оценил игру Александра Зверева в полуфинальном матче турнира против Томаша Бердыха (6:4, 6:4).Вылет Южного, бриллианты в подарок и другие события пятого дня SpbOpen-2016Вылет Южного, бриллианты в подарок и другие события пятого дня SpbOpen-2016Spb.Sovsport.ru – о последнем матче россиян в одиночном разряде, нашей единственной надежде в паре и щедрых подарках от спонсоров.Стэн Вавринка: Сделаю максимум, чтобы победить на SpbOpenШвейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями от победы в 1/4 финала турнира SpbOpen над Виктором Троицки (7:5, 6:2).Южный каток. Южный выбил 6-ю ракетку мира и другие события дня на SpbOpen-2016Южный каток. Южный выбил 6-ю ракетку мира и другие события дня на SpbOpen-2016Первый матч Томаша Бердыха, громкая победа Михаила Южного и невероятные болельщики Петербурга – в обзоре дня от Spb.Sovsport.ru.«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016Несдержанный Данни, железный Южный, дружелюбные Кузнецов и Донской и другие герои третьего дня SpbOpen-2016.
Главные новости
Футбол
Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра
Футбол
«Спартак» проведет на сборах четыре контрольных матча
Хоккей
Валерий Брагин: Было очень сложно найти слова перед матчем за третье место
Биатлон
Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-й
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Портленду», Мозгов набрал семь очков
Хоккей
Самсонов и Капризов вошли в символическую пятерку МЧМ-2017
Хоккей
Сборная США в финале МЧМ обыграла канадцев, дважды уступая в две шайбы
Хоккей
Дубль Анисимова помог «Чикаго» одержать волевую победу над «Баффало»
Хоккей
Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Каролиной»
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Нэшвиллу», Василевский пропустил шесть шайб
все новости