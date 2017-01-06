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Нисикори и Вавринка вышли в полуфинал в Брисбене

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Определилась первая пара полуфиналистов на турнире ATP Brisbane International presented by Suncorp.

Четвертая ракетка мира Стэн Вавринка в трех сетах был сильнее Кайла Эдмунда из Великобритании (6:7 (2:7), 6:4, 6:4).

А пятая ракетка мира Кеи Нисикори более уверенно победил представителя Австралии Джордана Томпсона (6:1, 6:1).

В полуфинале второй и третий номера посева сыграют друг с другом. На данный момент счет личных встреч между Вавринкой и Нисикори – 4:3 в пользу швейцарца.

При этом в 2016 году теннисисты провели три очных матча, в двух из которых выиграл японец, в том числе в ноябре на групповом этапе Итогового турнира в Лондоне (6:2, 6:3).

Добавим, что еще два полуфиналиста турнира в Брисбене определятся в матчах: Милош Раонич (Канада, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5) и Доминик Тим (Австрия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 7).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Стэн Вавринка (Швейцария, 2) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:7 (2:7), 6:4, 6:4

Кеи Нисикори (Япония, 3) – Джордан Томпсон (Австралия, WC) – 6:1, 6:1

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