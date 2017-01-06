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Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-й

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в 16:15 мск состоится женская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

В гонке примут участие пять россиянок. Всего заявлена 91 биатлонистка.

Первой из россиянок на старт выйдет Ольга Подчуфарова - у нее 4-й номер. Татьяна Акимова отправится на лыжню под 12-м номером, Екатерина Глазырина - под 37-м, Ульяна Кайшева - под 53-м, Ирина Услугина (Трусова) - под 90-м. 

Лидер чешской сборной Габриэла Коукалова стартует первой, итальянка Доротея Вирер отправится в гонку под 25-м номером, француженка Мари Дорен Абер - под 33-м, финка Кайса Макарайнен - под 35-м.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию женского спринта. 

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