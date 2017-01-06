Валерий Брагин: Было очень сложно найти слова перед матчем за третье место
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру за третье место с командой Швеции (2:1 ОТ).
- Вам не кажется, что матчи за третье место – ненужное дело?
- Да, очень сложная ситуация. Все ребята опустошенные – и шведы, и особенно наши ребята. Я впервые участвую в матче за третье место. Очень сложно было найти слова. Может быть, и вправду лучше убрать эту игру. А за выход в полуфинал две проигравшие команды получают бронзу, как на Евро по футболу.
- Какими словами вы настраивали команду на этот матч?
- «Забудьте о поражении от США. Вся страна с нами. Все равно от вас ждут медали». Нашел позитивные моменты, и они сработали.
- Удалось разобрать сборную Швеции?
- Конечно. Мы подготовились, были определенные нюансы. И это все сработало. У них заготовки не прошли, - сказал Брагин.
Напомним, что сборная России одержала победу в овертайме над командой Швеции со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция