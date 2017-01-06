Валерий Брагин: Было очень сложно найти слова перед матчем за третье место

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру за третье место с командой Швеции (2:1 ОТ).

- Да, очень сложная ситуация. Все ребята опустошенные – и шведы, и особенно наши ребята. Я впервые участвую в матче за третье место. Очень сложно было найти слова. Может быть, и вправду лучше убрать эту игру. А за выход в полуфинал две проигравшие команды получают бронзу, как на Евро по футболу.

- Вам не кажется, что матчи за третье место – ненужное дело?

- «Забудьте о поражении от США. Вся страна с нами. Все равно от вас ждут медали». Нашел позитивные моменты, и они сработали.

- Какими словами вы настраивали команду на этот матч?

- Удалось разобрать сборную Швеции?

- Конечно. Мы подготовились, были определенные нюансы. И это все сработало. У них заготовки не прошли, - сказал Брагин.

Напомним, что сборная России одержала победу в овертайме над командой Швеции со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.