Корне стала первой финалисткой турнира в Брисбене
41-я ракетка мира
Ализе Корне вышла в финал турнира WTA Brisbane International.
В полуфинале 26-летняя французская теннисистка играла с Гарбинье Мугурусой из Испании, которая отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Корне.
Напомним, в двух предыдущих раундах Мугуруса выбила из турнира российских теннисисток – Дарью Касаткину и Светлану Кузнецову.
Соперницей Корне станет победитель второго полуфинала Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия).
Отметим, что Корне сыграет в финале турнира WTA впервые с 16 января 2016 года, когда проиграла Эжени Бушар в решающем матче турнира в Хобарте (1:6, 2:6).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 890 100
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Корне А. (Франция) - 1:4
Место и дата
06 января 08:00, , Онлайн-трансляция