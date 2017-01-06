Корне стала первой финалисткой турнира в Брисбене

41-я ракетка мира Ализе Корне вышла в финал турнира WTA Brisbane International.

В полуфинале 26-летняя французская теннисистка играла с Гарбинье Мугурусой из Испании, которая отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Корне.

Напомним, в двух предыдущих раундах Мугуруса выбила из турнира российских теннисисток – Дарью Касаткину и Светлану Кузнецову.

Соперницей Корне станет победитель второго полуфинала Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия).

Отметим, что Корне сыграет в финале турнира WTA впервые с 16 января 2016 года, когда проиграла Эжени Бушар в решающем матче турнира в Хобарте (1:6, 2:6).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала