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Корне стала первой финалисткой турнира в Брисбене

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41-я ракетка мира Ализе Корне вышла в финал турнира WTA Brisbane International.

В полуфинале 26-летняя французская теннисистка играла с Гарбинье Мугурусой из Испании, которая отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Корне.

Напомним, в двух предыдущих раундах Мугуруса выбила из турнира российских теннисисток – Дарью Касаткину и Светлану Кузнецову.

Соперницей Корне станет победитель второго полуфинала Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия).

Отметим, что Корне сыграет в финале турнира WTA впервые с 16 января 2016 года, когда проиграла Эжени Бушар в решающем матче турнира в Хобарте (1:6, 2:6).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Корне А. (Франция) - 1:4

Место и дата

06 января 08:00, , Онлайн-трансляция

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