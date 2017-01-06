Валерий Брагин: Считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, кого считает лучшими игроками турнира.
- Илья Самсонов потянул пах, но играл. Насколько вы им довольны?
-
Я считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира.
- А Денис Гурьянов?
-
Может быть. Я же рассказывал, что вообще вопрос стоял (о его участии). Была
личная беседа, и Денис заверил, что покажет свой лучший хоккей. И я очень рад
за него. Молодец. Сдержал обещание. Оправдал доверие.
- Не думали заменить Самсонова из-за травмы?
- Нет-нет. Он же сам сказал, что может и хочет играть, - сказал Брагин.
Напомним, что сборная России одержала победу в овертайме над командой Швеции со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Матч
Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция