Валерий Брагин: Считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, кого считает лучшими игроками турнира.

- Илья Самсонов потянул пах, но играл. Насколько вы им довольны?

- Я считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира.

- А Денис Гурьянов?

- Может быть. Я же рассказывал, что вообще вопрос стоял (о его участии). Была личная беседа, и Денис заверил, что покажет свой лучший хоккей. И я очень рад за него. Молодец. Сдержал обещание. Оправдал доверие.

- Не думали заменить Самсонова из-за травмы?

- Нет-нет. Он же сам сказал, что может и хочет играть, - сказал Брагин.