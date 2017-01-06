«СКА-Нефтяник» вновь разгромил «Байкал-Энергию»

Матч чемпионата России по хоккею с мячом в Хабаровске завершился победой хозяев 13:0. Четыре гола на счету Павла Рязанцева, три – Артема Бондаренко. Хабаровчане завершили первый этап с красивыми цифрами: 55 очков, 170 забитых и 70 пропущенных мячей.

А вот вице-чемпион страны пока не впечатляет. У иркутян – всего 10 побед в 20 матчах и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Возможно, многое изменится на стором этапе ЧР, который стартует 15 января. За «Байкал-Энергию» будет заявлен лучший снайпер текущего чемпионата Евгений Иванушкин. На его счету 29 забитых мячей. Выше Иванушкина в снайперской гонке лишь пара хабаровских нападающих Рязанцев-Бондаре нко.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

1 СКА-Нефтяник Хабаровск 20 18 1 1 170-70 55

2 Енисей Красноярск 17 11 0 6 88-58 33

3 Байкал-Энергия Иркутск 20 10 1 9 96-108 31

4 Уральский Трубник Первоуральск 17 6 1 10 61-81 19

5 Кузбасс Кемерово 17 3 2 12 84-117 11

6 Сибсельмаш Новосибирск 17 3 1 13 70-135 10