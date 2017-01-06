«Спартак» проведет на сборах четыре контрольных матча

Стали известны даты контрольных матчей московского «Спартака» во время зимних сборов в рамках подготовки ко второй части сезона.

На первом сборе в Абу-Даби, который пройдет с 18 января по 1 февраля, спартаковцы встретятся 31 января с «Копенгагеном». На втором сборе в Эстепоне красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля. А на заключительном этапе подготовки в Марбелье команда проведет товарищескую встречу 26 февраля. Соперники «Спартака» в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.