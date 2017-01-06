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Fight Nights будет тестировать бойцов ММА на допинг

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что организация введет допинг-контроль бойцов ММА с 28 января.

- Мы постепенно вводим допинг-контроль, он уже будет проводиться на турнире в Дагестане. Заниматься проверкой будет иностранная лаборатория, возможно испанская. Она является ближайшей аккредитованной к нам, - сказал Гаджиев ТАСС.

В настоящий момент ни одна российская организация по проведению боев ММА не тестирует бойцов на допинг. Турнир в Дагестане состоится 28 января. 

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