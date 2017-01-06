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Эрнесто Вальверде: Высокий прессинг – лучший способ противостоять «Барселоне»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с «Барселоной» (2:1) в 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

«Невозможно останавливать «Барселону» постоянно. Мы не в первый раз пытаемся играть с «Барселоной», используя высокий прессинг. И это лучший способ противостоять ей.

У нас возникли трудности после гола Месси, и нам пришлось отойти глубоко в оборону. К тому времени команда очень устала, и к счастью, последний удар соперника не достиг цели.

Вопрос о том, кто пройдет дальше, остается все еще открытым. Играть на «Камп Ноу» всегда трудно. Такое ощущение, что матчи на этом стадионе продолжаются дольше.

Мы довольны тем, как сыграли. И все, что остается, – выходить на ответный матч», – приводит Marca слова Вальверде.

Напомним, после первого тайма «Атлетик» вел со счетом 2:0, но на 52-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси отыграл один мяч.

Ответный матч на «Камп Ноу» пройдет 11 января.

Матч

Атлетик - Барселона - 2:1 (2:0)

Голы

Адурис 25 (1:0). Уильямс 29 (2:0). Месси 52 (2:1).

Состав

Атлетик: Ираисос, Саборит (Муньяин, 68), Сан Хосе, Эчейта, Боведа, Лапорте, Балензиага, Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Элустондо, 84), Адурис (Эрасо, 78)

Барселона: тер Штеген, Пике, Умтити (Алькасер, 87), Альба, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 71), Роберто, Иньеста, Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Адурис, 41; Итурраспе, 54; Гарсия, 55 - Умтити, 41; Бускетс, 45; Иньеста, 45; Альба, 45

Удаления:

Гарсия, 74; Итурраспе, 81 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

05 января 23:15, Сан Мамес, Текстовая трансляция

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