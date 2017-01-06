Эрнесто Вальверде: Высокий прессинг – лучший способ противостоять «Барселоне»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с «Барселоной» (2:1) в 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

«Невозможно останавливать «Барселону» постоянно. Мы не в первый раз пытаемся играть с «Барселоной», используя высокий прессинг. И это лучший способ противостоять ей.

У нас возникли трудности после гола Месси, и нам пришлось отойти глубоко в оборону. К тому времени команда очень устала, и к счастью, последний удар соперника не достиг цели.

Вопрос о том, кто пройдет дальше, остается все еще открытым. Играть на «Камп Ноу» всегда трудно. Такое ощущение, что матчи на этом стадионе продолжаются дольше.

Мы довольны тем, как сыграли. И все, что остается, – выходить на ответный матч», – приводит Marca слова Вальверде.

Напомним, после первого тайма «Атлетик» вел со счетом 2:0, но на 52-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси отыграл один мяч.

Ответный матч на «Камп Ноу» пройдет 11 января.