Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Брисбене в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу в полуфинале турнира в Брисбене над американкой Эбигейл Спирс и Катариной Среботник из Словении – 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась около часа. В финале российский дуэт встретится с Бетани Маттек-Сандс и Саней Мирзой.
Напомним, что Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив в финале ОИ-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Эбигейл Спирс/Катарина Среботник (США/Словения) - 6:1, 6:3
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