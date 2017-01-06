Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Брисбене в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу в полуфинале турнира в Брисбене над американкой Эбигейл Спирс и Катариной Среботник из Словении – 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась около часа. В финале российский дуэт встретится с Бетани Маттек-Сандс и Саней Мирзой.

Напомним, что Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив в финале ОИ-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Эбигейл Спирс/Катарина Среботник (США/Словения) - 6:1, 6:3