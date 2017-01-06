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Россия сыграет в группе со Швецией и Чехией на МЧМ-2018

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Стали известны составы групп на следующий молодежный чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало.

Сборная России попала в группу B и сыграет со Швецией, Данией, Чехией и Швейцарией.

Группу A составят США, Канада, Словакия, Финляндия и Белоруссия, которая добилась повышения в классе и заменила в элитном дивизионе Латвию.

Основными аренами турнира станут KeyBank Center (домашняя арена «Баффало») и HarborCenter.

А матч группового этапа США – Канада пройдет на открытом воздухе на стадионе New Era Field, который вмещает 71 870 зрителей и является домашней ареной клуба NFL «Баффало Биллс».

Добавим, что США в шестой раз примут молодежный чемпионат мира, и во второй раз он пройдет в Баффало, где в 2011 году золото выиграла молодежная сборная России.

Составы групп МЧМ-2018

Группа A: США, Канада, Словакия, Финляндия, Белоруссия

Группа B: Россия, Швеция, Дания, Чехия, Швейцария

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