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Екатерина Аввакумова: Люблю Россию, но последние три года приходилось буквально выживать

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова объяснила, почему приняла решение выступать за Южную Корею.

- Решение далось нелегко, но быстро. Конечно, одно дело стоять на пьедестале почета и слышать гимн своей родины и совершенно другое выступать за другую страну. Многие сейчас закидают меня помидорами, но так уж сложилось, что в борьбе за место под солнцем для меня Россия и российский биатлон перестали существовать как одно целое.

Я патриотка и безумно люблю свою страну, но что касается биатлона, то последние три года приходилось буквально выживать. И дело даже не в том, что я не могла пробиться в сборную и ни в том, что меня туда не брали, мои результаты не были уверенными и убедительными, но были вполне достойными для своего региона, а именно - Краснодарского края. К сожалению, последние три года он практически не содействовал в подготовке, даже инвентарь и патроны приходилось приобретать самим, - сказала Аввакумова ТАСС. 

Екатерина Аввакумова на Универсиаде 2015 года стала второй в гонке преследования, а в 2016 году спортсменка завоевала серебро чемпионата России в масс-старте.

Отметим, что Южную Корею на этапах Кубка мира уже представляет другая российская биатлонистка Анна Фролина (Булыгина). Также сообщалось, что получить корейский паспорт в преддверии Олимпиады-2018 в Пхенчхане намерен Тимофей Лапшин.   

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