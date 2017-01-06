Диего Коста: Я не буду говорить о судьях, иначе меня дисквалифицируют на пять матчей

Форвард «Челси» Диего Коста заявил, что не будет обсуждать английских судей, чтобы не получить длительную дисквалификацию.

28-летнего испанца спросили, что он думает о комментариях главных тренеров конкурентов – Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити») и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), которые 2 января выразили недовольство работой арбитров в премьер-лиге.

«Я не собираюсь высказывать свое мнение об английских судьях, потому что в таком случае меня дисквалифицируют на четыре или пять матчей.

Но надо признаться, что я стал здесь мишенью для судей и всех остальных. Если я что-то делаю, это воспринимается иначе, чем если бы это сделал любой другой игрок. Нужно просто обратить на это внимание.

Мне приходится мириться с этим, и я прошу Бога о том, чтобы такие ситуации не беспокоили меня и не переносились на игры, что порой случается и приводит к дисквалификациям», – приводит Goal.com слова Косты.

За два с половиной сезона форвард «Челси» отбыл семь дисквалификаций, и в трех случаях он был наказан за нарушения в неигровых ситуациях.