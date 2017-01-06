Андрес Бессеберг: Отстраним действующих спортсменов, если докажут, что они принимали допинг

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг заявил, что если выяснится, что допинг принимали действующие биатлонисты, то они будут немедленно отстранены от соревнований.

- Мы незамедлительно отстраним действующих спортсменов от соревнований, если будет доказано, что они принимали допинг, - цитирует Бессеберга Zeit.de.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.