Оби Микел подписал контракт с «Тяньцзинь Теда»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае. 29-летний нигериец подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Теда».

Детали контракта не сообщаются, однако ранее стало известно о том, что соглашение будет рассчитано на три года, а зарплата игрока составит 140 тысяч фунтов в неделю.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 года. Минувшим летом нигериец участвовал в предсезонных матчах, но после его возвращения из олимпийской сборной, с которой он стал бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро, главный тренер «синих» Антонио Конте ни разу не включил полузащитника в заявку на матч.

Оби Микел стал вторым игроком «Челси», уехавшим в Китай в зимнее трансферное окно. Ранее контракт с клубом «Шанхай СИПГ» подписал бразильский полузащитник Оскар.

Добавим, что к Оби Микелу также проявляли интерес «Валенсия», «Марсель», «Интер» и «Милан».