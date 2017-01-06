Сегодня Самедов может стать игроком «Спартака»

Сегодня может решиться судьба полузащитника «Локомотива» Александра Самедова, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что футболист продолжит свою карьеру в «Спартаке». Главной проблемой стала сумма отступных, которая была прописана в контракте Самедова. Сообщалось, что за переход 32-летнего полузащитника «Спартаку» нужно заплатить «Локомотиву» 5 миллионов евро.

- В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива», - рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. - В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион евро из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона евро оплатит «Спартак».

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.

Таблица трансферов РФПЛ