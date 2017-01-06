Андрей Червиченко: История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишину

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.

- История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишину. Ведь все уже трубили о том, что он точно будет в «Спартаке». Видимо, «Локомотив» понял, что красно-белым очень нужен этот игрок. Я не знаю, насколько правдива цифра в 5 млн евро отступных за Самедова, но если это так, то я считаю этот ценник завышенным. Судя по тому, что Семин, вроде как, поссорился с Александром, железнодорожники могут попасть в очень неприятную ситуацию. Футболист не будет играть, при этом продолжит получать деньги, а «Спартак» его не купит, - цитируют Червиченко «Известия».

Напомним, в нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 - 2005 годах.