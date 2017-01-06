Тома Шабо: У меня есть титул MVP, но мое сердце разбито
Защитник молодежной
сборной Канады Тома Шабо, признанный самым ценным игроком чемпионата мира в
Монреале и Торонто, после финала с США (4:5 Б) оценил свою игру на турнире.
«Горжусь тем, что я сделал на этом турнире. Но проиграть финал – это очень тяжело.
Я отдал все, что у меня было, чтобы представить свою страну настолько хорошо, насколько это возможно, и помочь команде победить. Может, у меня и есть титул MVP, но мое сердце разбито», – приводит слова Шабо официальный сайт турнира.
Напомним, защитник, выступающий в QMJHL за «Сент-Джон Си Догс», набрал в семи матчах турнира 10 (4+6) очков при показателе полезности «+4».
На драфте 2015 года «Оттава» выбрала Шабо в первом раунде под общим 18-м номером.
18 октября 2016 года он дебютировал в составе «сенаторов» в матче с «Аризоной», после чего был отправлен обратно в юниорскую лигу.
Матч
США (U-20) - Канада (U-20) - 5:4 Б. (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Шабо (Барзал, Джозеф), 4:58 (0:1). Лозон (Стефенс), 9:02 (0:2). МакЭвой (Гринуэй, Фокс), 23:04 (1:2). Беллоуз (Фокс, Томпсон), 29:30 (2:2 - бол.). Руа (Бин, Джост), 41:52 (2:3 - бол.). Джозеф (Маклеод, Шабо), 44:05 (2:4). Беллоуз (МакЭвой), 44:44 (3:4). Уайт (Фокс, Келлер), 47:07 (4:4).
Победный буллит:
Терри - 5:4.
Место и дата
06 января 04:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция