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Тома Шабо: У меня есть титул MVP, но мое сердце разбито

Источник:  IIHFКомментарии

Защитник молодежной сборной Канады Тома Шабо, признанный самым ценным игроком чемпионата мира в Монреале и Торонто, после финала с США (4:5 Б) оценил свою игру на турнире.

«Горжусь тем, что я сделал на этом турнире. Но проиграть финал – это очень тяжело.

Я отдал все, что у меня было, чтобы представить свою страну настолько хорошо, насколько это возможно, и помочь команде победить. Может, у меня и есть титул MVP, но мое сердце разбито», – приводит слова Шабо официальный сайт турнира.

Напомним, защитник, выступающий в QMJHL за «Сент-Джон Си Догс», набрал в семи матчах турнира 10 (4+6) очков при показателе полезности «+4».

На драфте 2015 года «Оттава» выбрала Шабо в первом раунде под общим 18-м номером.

18 октября 2016 года он дебютировал в составе «сенаторов» в матче с «Аризоной», после чего был отправлен обратно в юниорскую лигу.

Матч

США (U-20) - Канада (U-20) - 5:4 Б. (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Шабо (Барзал, Джозеф), 4:58 (0:1). Лозон (Стефенс), 9:02 (0:2). МакЭвой (Гринуэй, Фокс), 23:04 (1:2). Беллоуз (Фокс, Томпсон), 29:30 (2:2 - бол.). Руа (Бин, Джост), 41:52 (2:3 - бол.). Джозеф (Маклеод, Шабо), 44:05 (2:4). Беллоуз (МакЭвой), 44:44 (3:4). Уайт (Фокс, Келлер), 47:07 (4:4).

Победный буллит:

Терри - 5:4.

Место и дата

06 января 04:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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