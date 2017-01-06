Тома Шабо: У меня есть титул MVP, но мое сердце разбито

Защитник молодежной сборной Канады Тома Шабо, признанный самым ценным игроком чемпионата мира в Монреале и Торонто, после финала с США (4:5 Б) оценил свою игру на турнире.

«Горжусь тем, что я сделал на этом турнире. Но проиграть финал – это очень тяжело.

Я отдал все, что у меня было, чтобы представить свою страну настолько хорошо, насколько это возможно, и помочь команде победить. Может, у меня и есть титул MVP, но мое сердце разбито», – приводит слова Шабо официальный сайт турнира.

Напомним, защитник, выступающий в QMJHL за «Сент-Джон Си Догс», набрал в семи матчах турнира 10 (4+6) очков при показателе полезности «+4».

На драфте 2015 года «Оттава» выбрала Шабо в первом раунде под общим 18-м номером.

18 октября 2016 года он дебютировал в составе «сенаторов» в матче с «Аризоной», после чего был отправлен обратно в юниорскую лигу.