Озил вернется на поле на следующей неделе
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сможет вернуться на поле на следующей неделе.
Футболист пропустил два матча англичан - против «Кристал Пэлас» и «Борнмута» - из-за гриппа. Следующую встречу, которая состоится 7 января в рамках Кубка Англии против «Престона», он скорее всего, тоже пропустит, хотя футболист вернулся к тренировкам.
Напомним, 28-летний немец в нынешнем сезоне принял участие в 23-х матчах «Арсенала», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
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