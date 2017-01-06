Озил вернется на поле на следующей неделе

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сможет вернуться на поле на следующей неделе.

Футболист пропустил два матча англичан - против «Кристал Пэлас» и «Борнмута» - из-за гриппа. Следующую встречу, которая состоится 7 января в рамках Кубка Англии против «Престона», он скорее всего, тоже пропустит, хотя футболист вернулся к тренировкам.

Напомним, 28-летний немец в нынешнем сезоне принял участие в 23-х матчах «Арсенала», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.