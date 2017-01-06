Ализе Корне: Мугуруса играла не так, как обычно
41-я ракетка мира
Ализе Корне прокомментировала выход в финал турнира WTA Brisbane International.
В полуфинале соперница 26-летней французской теннисистки
Гарбинье Мугуруса отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1
в пользу Корне.
«Я была серьезно настроена на матч, но могу признать, что Гарбинье играла не так, как обычно. Она бегала и наносила удары не так хорошо, как может. Но я старалась думать лишь о том, что должна делать сама.
Конечно, я хотела выйти в финал не таким образом, но это часть игры. Иногда у нас возникают проблемы с физическим состоянием. Теннис становится все более и более сложным для организма.
В то же время теперь я смогу немного отдохнуть перед завтрашним финалом, что хорошо для меня», – приводит слова Корне официальный сайт WTA.
Напомним, в другом полуфинале сыграют Элина Свитолина (Украина) и Каролина Плишкова (Чехия).
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Корне А. (Франция) - 1:4 Отказ
Место и дата
06 января 08:00, , Онлайн-трансляция