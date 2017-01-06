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Генменеджер: Капризов вряд ли уедет в НХЛ до окончания контракта с «Салаватом Юлаевым»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что нападающий Кирилл Капризов не покинет клуб до окончания контракта.

На вопрос, возможен ли уход Капризова в НХЛ до окончания срока контракта, действующего до конца сезона-2017/18, генменеджер уфимцев ответил:

- Теоретически возможно все, но практически… У него еще год контракта с нами, к тому же существует сложная процедура перехода, - сказал Вайсфельд ТАСС.

Напомним, что нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира-2017. Российский форвард забросил на турнире девять шайб и отдал три передачи. Капризов был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую пятерку турнира.

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