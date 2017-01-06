Генменеджер: Капризов вряд ли уедет в НХЛ до окончания контракта с «Салаватом Юлаевым»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что нападающий Кирилл Капризов не покинет клуб до окончания контракта.
На вопрос, возможен ли уход Капризова в НХЛ до окончания срока контракта, действующего до конца сезона-2017/18, генменеджер уфимцев ответил:
- Теоретически возможно все, но практически… У него еще год контракта с нами, к тому же существует сложная процедура перехода, - сказал Вайсфельд ТАСС.
Напомним, что нападающий сборной России Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира-2017. Российский форвард забросил на турнире девять шайб и отдал три передачи. Капризов был признан лучшим форвардом чемпионата мира и вошел в символическую пятерку турнира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически