Риск и Синякова сыграют в финале в Шэньчжэне
Определились
финалисты турнира WTA Shenzhen Open. В решающем матче сыграют Элисон Риск (США)
и Катерина Синякова (Чехия).
В полуфинале 39-я ракетка мира Риск, посеянная на турнире под восьмым номером, в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 нанесла поражение Камиле Джорджи из Италии.
А Синякова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, была сильнее третьей ракетки турнира Джоанны Конты из Великобритании (1:6, 6:4, 6:4).
Отметим, что по ходу турнира Риск выбила из борьбы первую сеяную Агнешку Радванску, а Синякова – вторую сеяную Симону Халеп.
В единственном очном матче, который состоялся в прошлом году на турнире в Токио, Синякова победила Риск в двух сетах (6:2, 6:4).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Элисон Риск (США, 8) –
Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3
Катерина Синякова
(Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания, 3) – 1:6, 6:4, 6:4