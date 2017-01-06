Риск и Синякова сыграют в финале в Шэньчжэне

Определились финалисты турнира WTA Shenzhen Open. В решающем матче сыграют Элисон Риск (США) и Катерина Синякова (Чехия).

В полуфинале 39-я ракетка мира Риск, посеянная на турнире под восьмым номером, в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 нанесла поражение Камиле Джорджи из Италии.

А Синякова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, была сильнее третьей ракетки турнира Джоанны Конты из Великобритании (1:6, 6:4, 6:4).

Отметим, что по ходу турнира Риск выбила из борьбы первую сеяную Агнешку Радванску, а Синякова – вторую сеяную Симону Халеп.

В единственном очном матче, который состоялся в прошлом году на турнире в Токио, Синякова победила Риск в двух сетах (6:2, 6:4).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Элисон Риск (США, 8) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3

Катерина Синякова (Чехия) – Джоанна Конта (Великобритания, 3) – 1:6, 6:4, 6:4