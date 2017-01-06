Устюгов одержал пятую победу подряд на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски».

На этот раз 24-летний спортсмен показал лучшее время в гонке на 10 км. Второе место занял француз Морис Манифика, тройку замкнул норвежец Симен Крюгер.

Ранее Устюгов добился побед на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании. Таким образом, Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Мужчины

Индивидуальная гонка, 10 км

1. Сергей Устюгов (Россия) - 21:47.9

2. Морис Манифика (Франция) - +0.4

3. Симен Крюгер (Норвегия) - +16.6