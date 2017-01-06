Женская сборная России прибыла на МЧМ в Чехию

Женская молодежная сборная России завершила сбор в Новогорске и отправилась на чемпионат мира в Чехию.

Главный тренер команды Евгений Бобарико включил в окончательный состав 23 игроков:

вратари: Валерия Меркушева (СКИФ), Милена Третяк («Орбита»), Диана Фархутдинова (СКИФ);

защитники: Дарья Зубок («Торнадо»), Анна Климкина («Бирюса»), Светлана Боброва («Торнадо»), Нина Пирогова («Торнадо»), Мария Кузнецова («Арктик-Университет»), Елена Проворова (СКИФ), Алина Орлова («Арктик-Университет»), Анна Савонина («Атлант»);

форварды: Дарья Белоглазова («Пингвины»), Оксана Братищева (СКИФ), Полина Болгарева («Олимпиец»), Мария Надеждина (СКИФ), Елизавета Роднова (ХШ Макарова), Екатерина Добродеева («Бирюса»), Маргарита Дорофеева («Орбита»), Алена Старовойтова («Торнадо»), Виктория Кулишова (СКИФ), Ольга Широкова («Орбита»), Татьяна Шаталова («Бирюса»), Елена Мезенцева («Бирюса»).

Сборная России сыграет в группе A, матчи которой пройдут на PSG Arena в Злине, с США (7 января), Канадой (8 января) и Швецией (10 января).

Две лучшие команды группы A получат прямой выход в полуфинал, а сборные, занявшие третье и четвертое места, проведут два четвертьфинала с двумя лучшими командами группы B, куда попали Чехия, Финляндия, Швейцария и Япония.