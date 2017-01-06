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Гордеев подтвердил, что станет тренером «СКА-Хабаровск»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский специалист Андрей Гордеев подтвердил, что станет главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».

- Предварительная договоренность о назначении существует. Думаю, уже сегодня вечером можно будет говорить об этом как о факте. Я уже нахожусь на сборе команды в Абрау-Дюрсо, сегодня намечена тренировка, - сказал Гордеев.  

Напомним, накануне пост главного тренера дальневосточного клуба покинул Александр Григорян, который принял предложение «Анжи».

41-летний Гордеев известен по работе в «Сатурне», донецком «Металлурге», «Сибири». Последним местом его работы была «Мордовия», которую он возглавлял в 2015-2016-м годах. 

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