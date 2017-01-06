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Игрок команды Muffin Lightning по CS:GO получил бан на 100 лет

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Джек «arKimonday» Кастнер из команды Muffin Lightning получил бан на 100 от организации ESEA.

Кастнер теперь не сможет участвовать в турнирах ESEA из-за того, что отказался ехать на LAN-финал ESEA Season 23: Global Premier Challenge, несмотря на то, что организаторы уже оплатили проживание, питание и перелет игроку.

В Muffin Lightning его заменит Дин «di^» Тран, которая выступает в женском составе Counter Logic Gaming.

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