Сергей Устюгов: Посвящаю свою победу маме, у нее сегодня день рождения

Россиянин Сергей Устюгов, выигравший индивидуальную гонку на 10 км в рамках «Тур де Ски», рассказал, кому посвятил победу.

- Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения. Эта победа для нее. Мамуля, я тебя люблю, с днем рождения! - сказал Устюгов после гонки в эфире «Матч ТВ».

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски». На этот раз 24-летний спортсмен показал лучшее время в гонке на 10 км. Ранее Устюгов добился побед на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании.