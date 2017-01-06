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«Эвертон» продал компании Усманова право на название своей базы

Источник:  The GuardianКомментарии

«Эвертон» заключил многомиллионное соглашение с компанией USM Holdings, которая принадлежит российскому миллионеру Алишеру Усманову, сообщает The Guardian.

По условиям сделки, на ближайшие пять лет тренировочная база клуба Finch Farm будет переименована в USM Finch Farm. Также компания Усманова получит коммерческие права и рекламную площадь во время домашних матчей команды.

Напомним, основным акционером «Эвертона» является бизнес-партнер Усманова Фархад Мошири, который в прошлом году перед приобретением акций «ирисок» продал компании Усманова Red and White Holdings Limited свой пакет акций «Арсенала». Также Мошири входит в совет директоров USM Holdings.

Добавим, что в прошлом году британские издания сообщали о том, что Усманов может продать свою долю в «Арсенале» (30%) и сосредоточиться на инвестициях в «Эвертон». Однако позднее представитель Red and White Holdings Limited опроверг эту информацию.

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