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Эдуард Безуглов: Файзулин завершает восстановление от травмы

Источник:  Twitter.comКомментарии

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник «Зенита» Виктора Файзулина близок к восстановлению.

Футболист залечивает травму колена.  

«Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения!» – написал на своей странице в твиттер Безуглов. 

Последний раз Файзулин появлялся на поле 30 сентября 2015-го года в матче «Зенит» - «Амкар» (1:1). Тогда он вышел  в стартовом составе и отыграл 80 минут. Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает летом 2018 года.  

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