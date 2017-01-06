Эдуард Безуглов: Файзулин завершает восстановление от травмы
Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник «Зенита» Виктора Файзулина близок к восстановлению.
Футболист залечивает травму колена.
Восстановление в завершающей фазе... Скоро ждем возвращения!! pic.twitter.com/moPdPBEnXW— Эдуард Безуглов (@adim81) 6 января 2017 г.
«Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения!» – написал на своей странице в твиттер Безуглов.
Последний раз Файзулин появлялся на поле 30 сентября 2015-го года в матче «Зенит» - «Амкар» (1:1). Тогда он вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут. Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает летом 2018 года.
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