Эдуард Безуглов: Файзулин завершает восстановление от травмы

Александр Григорян: Чувствую вину перед игроками «СКА-Хабаровска». Хотел бы, чтобы они не судили меня строго

Александр Григорян, который сегодня возглавил «Анжи», заявил, что испытвает чувство вины перед игроками своего бывшего клуба - «СКА-Хабаровска», выступающего в ФНЛ.