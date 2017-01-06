Елена Вяльбе: Очень рада за Устюгова и горжусь им

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала очередную победу лыжника Сергея Устюгова на гонке «Тур де Ски».

- Очень рада за него и горжусь им. Кроме этих чувств, что можно еще испытывать? Я счастлива, что в России есть такие лыжники, - сказала Вяльбе ТАСС.

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски». На этот раз 24-летний спортсмен показал лучшее время в гонке на 10 км. Ранее Устюгов добился побед на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании.

