Хосеп Гвардиола: В последние пять-шесть лет «Манчестер Сити» – один из лучших клубов мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, что имел ввиду, когда сказал, что «горожане» отстают от «Манчестер Юнайтед» на десять лет.

«Когда я сравнивал «Сити» с «Ливерпулем», «Юнайтед», «Барселоной» и «Реалом», я говорил о том, что мы уступаем по числу титулов. Извините, если меня неправильно поняли.

Если сравнивать клубы по числу титулов за 20 лет, то «Манчестер Юнайтед» впереди. Но в последние пять-шесть лет «Манчестер Сити» – один из лучших клубов мира», – приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

Напомним, за последние пять лет «Манчестер Сити» дважды выиграл премьер-лигу (2012, 2014) и Кубок лиги (2014, 2016), а также по одному разу Кубок (2011) и Суперкубок Англии (2012).