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Сергей Устюгов: Хотел доказать, что русские могут бегать без допинга

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Россиянин Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на «Тур де Ски».

- Не мог и представить, что выиграю даже две гонки, а говорить о пяти и вовсе казалось невозможным. Но случилась такая ситуация, что многих наших спортсменов отстранили. Мы были в Тоблахе, когда пришло уведомление об этом. Было большое сожаление и понимание, что надо готовиться и пытаться выиграть Тур де Ски. Побеждать не только за себя, но и за ребят, чтобы показать, что русские могут бегать и без допинга, а все, что говорят про нас иностранцы, неправда. Это уже пятая гонка, у всех накопилась усталость. Первый круг я начал очень быстро, пришлось терпеть, выжимать из себя, - цитирует Устюгова «Матч ТВ».  

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал пятую победу подряд на многодневной гонке «Тур де Ски». На этот раз 24-летний спортсмен показал лучшее время в гонке на 10 км. Ранее Устюгов добился побед на «Тур де Ски» в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании.  

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