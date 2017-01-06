Гергес не смогла выйти в финал в Окленде
Определились
финалисты турнира WTA ASB Classic в
Окленде.
В первом полуфинале седьмая сеяная Елена Остапенко из Латвии не смогла доиграть матч с представительницей США Лорин Дэвис, которая занимает 61-е место в рейтинге WTA. В третьем сете при счете 4:1 в пользу соперницы Остапенко отказалась от борьбы.
Второй финалисткой стала 19-летняя Ана Конюх из Хорватии. Восьмой номер посева в трех сетах нанесла поражение Юлии Гергес из Германии (6:3, 4:6, 6:3).
Отметим, что единственная очная встреча Дэвис и Конюх состоялась на турнире в Окленде три года назад и завершилась победой американки в трех сетах (2:6, 6:2, 6:2).
Окленд (Новая
Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Лорин Дэвис (США) –
Елена Остапенко (Латвия, 7) – 4:6, 6:4, 4:1, отказ
Ана Конюх (Хорватия, 8) – Юлия Гергес (Германия) – 6:3, 4:6, 6:3