«Байер» готов продать Хавьера Эрнандеса за 25 миллионов

«Байер» может расстаться с форвардом Хавьером Эрнандесом.

В прошлом сезоне 28-летний мексиканец стал лучшим бомбардиром команды с 26 голами, но в нынешнем сезоне его игра не оправдывает ожидания руководства «Байера».

К тому же, клуб не устраивают личные качества Эрнандеса, которого называют эгоистичным человеком.

При этом потенциальному покупателю форварда придется выложить 25 миллионов евро. Именно за такую сумму в Леверкузене готовы продать мексиканца, на счету которого пять голов в 15 матчах нынешнего чемпионата Германии. А в последний раз он забивал 1 октября в матче с «Боруссией».

Пока ни один клуб не проявил интереса к форварду.