NewBee обыграла Virtus.pro и вышла в полуфинал ESL One Genting
Китайский коллектив NewBee вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.
В финале верхней сетки турнира китайцы победили российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:1.
«Медведи» сыграют за выход в полуфинал с победителем пары Fnatic - Team NP.
ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составляет 250 000 долларов.
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