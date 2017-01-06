«Монреаль» впервые вызвал Щербака из АХЛ

Форвард «Сент-Джонс Айс Кэпс» Никита Щербак вызван в «Монреаль».

В нынешнем сезоне 21-летний правый нападающий набрал 20 (10+10) очков в 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ, что является третьим результатом в команде.

«Монреаль» выбрал Щербака в первом раунде драфта 2014 года под общим 26-м номером. С 2013 года российский форвард выступает в Северной Америке, где провел два года в юниорской лиге WHL и второй сезон выступает в АХЛ.

Отметим, что Щербак впервые вызван в «Монреаль». Также в команду НХЛ поднят швейцарский форвард Свен Андригетто.

Форвард присоединится к «Канадиенс» в пятницу и может дебютировать в НХЛ в субботу в гостевом матче с «Торонто».