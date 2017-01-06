Переход Попова в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболиста
Переход полузащитника «Спартака» Ивелина Попова в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболиста, сообщает Offnews.bg.
По информации источника, «Трабзонспор» уже согласовал условия контракта с Поповым. Но его супруга, Елена Паришева, не хочет жить в Турции. «Трабзонспор» готов предложить еще более выгодные условия, лишь бы болгарин согласился на переход.
Напомним, до приезда в Россию 29-летний Попов с 2010 по 2012 год выступал за другой турецкий клуб - «Газиантепспор».
В этом сезоне болгарин в 12 матчах чемпионата России забил два мяча и сделал две голевые передачи.
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